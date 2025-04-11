Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников в Шымкенте

Учреждение представляет собой современный центр дополнительного образования. Здесь функционируют мультимедийные классы, современные лаборатории, творческие студии, коворкинг-зоны. Обеспечены комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями. Объект построен по поручению, которое Президент дал в ходе посещения города в 2022 году.