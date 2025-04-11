Премьер Пакистана высоко оценил технику БЕЛАЗ и обещал вернуться на завод снова

По словам заместителя министра промышленности Андрея Кузнецова, на цементное предприятие Пакистана недавно была поставлена 45-тонная машина. «Сегодня члены делегации во главе с премьер-министром ознакомились с технологическим процессом изготовления этой машины, осмотрели модельный ряд и заинтересовались в дальнейшем использовании нашей техники в горнодобывающей промышленности Пакистана», — рассказал он и добавил, что Шахбаз Шариф уже дал распоряжение о том, чтобы определиться с потребностью отрасли страны в белорусской технике.