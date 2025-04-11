Премьер Пакистана высоко оценил технику БЕЛАЗ и обещал вернуться на завод снова

Премьер Пакистана высоко оценил уровень оснащенности БЕЛАЗа, качество производимой техники и поблагодарил Александра Лукашенко за совет посетить этот завод. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество с предприятием будет только набирать обороты, а также заверил, что во время следующего визита в Беларусь обязательно заглянет на БЕЛАЗ.
Гости из Пакистана посетили музей трудовой славы предприятия, где им подробно рассказали об основных вехах истории БЕЛАЗа. Делегация также была ознакомлена с производственными мощностями, сборочным процессом и выпускаемой продукцией. На выставочной площадке гостям показали весь модельный ряд техники, а также им был представлен 90-тонник, который выкрашен в национальные цвета Беларуси с элементами орнамента.
По словам заместителя министра промышленности Андрея Кузнецова, на цементное предприятие Пакистана недавно была поставлена 45-тонная машина. «Сегодня члены делегации во главе с премьер-министром ознакомились с технологическим процессом изготовления этой машины, осмотрели модельный ряд и заинтересовались в дальнейшем использовании нашей техники в горнодобывающей промышленности Пакистана», — рассказал он и добавил, что Шахбаз Шариф уже дал распоряжение о том, чтобы определиться с потребностью отрасли страны в белорусской технике.
Ранее стало известно, что премьер-министр Пакистана изменил свои планы и вместо «кабинетной работы» решил направиться на одно из ведущих предприятий по производству большегрузных самосвалов — БЕЛАЗ. Шахбаз Шариф при этом подчеркнул, что Беларусь сильна в производстве оборудования, в том числе для горнодобывающей промышленности. По его словам, опыт посещения предприятия позволит получить колоссальную пользу, в частности обозначить потребность Пакистана в такой технике.
Пакистанский премьер на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил намерение тесно взаимодействовать с Беларусью для реализации всех двусторонних соглашений и договоренностей, которые были достигнуты во время нынешнего визита. Среди подписанных документов — соглашения о реадмиссии, по борьбе с преступностью, дорожная карта военно-технического сотрудничества на 2025−2027 годы, план мероприятий по реализации меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и другие.
БЕЛАЗ — предприятие, выпускающее технику для карьерных работ: самосвалы, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи и так далее. Завод существует с 1947 года и входит в семерку крупных мировых концернов по производству карьерной техники.