Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

«Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников. Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа», — говорится в заявлении.