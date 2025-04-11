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Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников. Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа», — говорится в заявлении.

Как отметил Сариа, своими действиями хуситы подтверждают, что Штатам не удалось повлиять на военный потенциал Йемена.

Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки «Ансар Алла» для «защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства».

За прошедший период времени, по данным хуситов, погибли более 100 человек. Сами повстанцы в качестве ответной меры наносят удары по американским кораблям.

«Ансар Алла» контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта движение начало обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.

США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.