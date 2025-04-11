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СМИ: в США выступили против сокращения американских войск в Южной Корее

В среду президент США Дональд Трамп предположил, что США могут сократить свое военное присутствие в Южной Корее. Однако не все готовы поддержать эту идею, пишет UPI.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, свою позицию Трамп объяснил тем, что зарубежные партнеры Америки, включая Южную Корею, недостаточно платят США за обеспечение своей безопасности. Во время первого президентского срока он призывал к значительному увеличению «финансового взноса» Сеула на 28 500 военнослужащих США, дислоцированных в Корее. В какой-то момент Трамп даже требовал от тогдашнего президента Мун Чжэ Ина повысить его на 400%, что привело к многомесячному затягиванию переговоров.

В октябре 2024 года Сеул подписал с Вашингтоном новое пятилетнее соглашение о совместном несении расходов, но Трамп заявил, что намерен пересмотреть его условия.

Генерал армии Ксавье Брансон, командующий вооруженными силами США в Республике Корея, выступая в четверг в сенатском Комитете по вооруженным силам, предостерег от сокращения американских войск, размещенных в Южной Корее. По его словам, американский контингент не только сдерживает северокорейские угрозы, но и является важнейшей линией обороны от России и Китая.

Это критически важный компонент противоракетной обороны в регионе. Он… помогает Индо-Тихоокеанскому командованию увидеть, ощутить и осознать угрозы на севере и сдержать огромное количество противников. Сокращение численности американских войск обернется проблемами.

Ксавье Брансон
командующий вооруженными силами США в Южной Корее

Во время слушаний его поддержал командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, адмирал Сэмюэл Папаро. Он подчеркнул, что сокращение численности американских войск повысит вероятность северокорейского вторжения: «С потерей сил на Корейском полуострове возрастает вероятность вторжения Северной Кореи. Это ослабит нашу способность одерживать верх в конфликте».