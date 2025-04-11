СМИ: в США выступили против сокращения американских войск в Южной Корее

Согласно статье, свою позицию Трамп объяснил тем, что зарубежные партнеры Америки, включая Южную Корею, недостаточно платят США за обеспечение своей безопасности. Во время первого президентского срока он призывал к значительному увеличению «финансового взноса» Сеула на 28 500 военнослужащих США, дислоцированных в Корее. В какой-то момент Трамп даже требовал от тогдашнего президента Мун Чжэ Ина повысить его на 400%, что привело к многомесячному затягиванию переговоров.