СМИ: в США выступили против сокращения американских войск в Южной Корее

Согласно статье, свою позицию Трамп объяснил тем, что зарубежные партнеры Америки, включая Южную Корею, недостаточно платят США за обеспечение своей безопасности. Во время первого президентского срока он призывал к значительному увеличению «финансового взноса» Сеула на 28 500 военнослужащих США, дислоцированных в Корее. В какой-то момент Трамп даже требовал от тогдашнего президента Мун Чжэ Ина повысить его на 400%, что привело к многомесячному затягиванию переговоров.
В октябре 2024 года Сеул подписал с Вашингтоном новое пятилетнее соглашение о совместном несении расходов, но Трамп заявил, что намерен пересмотреть его условия.
Генерал армии Ксавье Брансон, командующий вооруженными силами США в Республике Корея, выступая в четверг в сенатском Комитете по вооруженным силам, предостерег от сокращения американских войск, размещенных в Южной Корее. По его словам, американский контингент не только сдерживает северокорейские угрозы, но и является важнейшей линией обороны от России и Китая.
Это критически важный компонент противоракетной обороны в регионе. Он… помогает Индо-Тихоокеанскому командованию увидеть, ощутить и осознать угрозы на севере и сдержать огромное количество противников. Сокращение численности американских войск обернется проблемами.
Во время слушаний его поддержал командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, адмирал Сэмюэл Папаро. Он подчеркнул, что сокращение численности американских войск повысит вероятность северокорейского вторжения: «С потерей сил на Корейском полуострове возрастает вероятность вторжения Северной Кореи. Это ослабит нашу способность одерживать верх в конфликте».