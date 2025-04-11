Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Петербурге

После прибытия Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу. Ради этого ее закрыли для посетителей на два часа. Визит приурочили к приближению праздника Песах — посланнику вручили мацу и кошерное вино. Также известно, что Уиткоффом уже провел встречу со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в отеле «Гранд-Европа».