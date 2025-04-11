Путин начал встречу со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Петербурге

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча проходит в президентской библиотеке им. Ельцина в центре Петербурга. Это уже вторая их встреча за последний месяц — предыдущая состоялась в Кремле 13 марта.
Американский представитель прибыл в Петербург утром.
— Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию, — заявлял ранее Песков.
После прибытия Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу. Ради этого ее закрыли для посетителей на два часа. Визит приурочили к приближению праздника Песах — посланнику вручили мацу и кошерное вино. Также известно, что Уиткоффом уже провел встречу со спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в отеле «Гранд-Европа».
Добавим, что президент России работает в Северной столице 11 августа. Он провел совещание по вопросам развития Военно-морского флота.