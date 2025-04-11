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Литва собирается ввести механизм национальных санкций в отношении Беларуси

Литва намерена ввести механизм национальных санкций против Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Литва собирается ввести механизм национальных санкций в отношении Беларуси. Об этом пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

Сообщается, что Литва ведет подготовку расширенного применения национальных санкций против Беларуси и России на тот случай, если Европейский союз откажется продлевать и далее европейские ограничения. Сказано, что данный механизм будет использоваться в качестве «крайней меры».

В сообщении говорится, что Министерство иностранных дел Литвы внесло предложение о дополнении в утвержденный парламентом в первом чтении закон, касающийся продления и ужесточения национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России, которые дали бы возможность расширять национальные санкции «по использованию средств и экономических ресурсов на физических и юридических лиц данных стран».

По предлагаемым изменениям, список санкционных лиц, организаций, а также субъектов будет определять правительство Литвы. Вместе с тем уточняется, что срок действия ряда европейских санкций, которые были введены в отношении Беларуси и России, истекает в конце июля.

Ранее мы писали, что в Литве собирают подписи под петицией за отмену финансирования беглой белорусской оппозиции.

Кстати, МИД отреагировал на инициативу Литву по точечной депортации белорусов.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».