Литва собирается ввести механизм национальных санкций в отношении Беларуси

В сообщении говорится, что Министерство иностранных дел Литвы внесло предложение о дополнении в утвержденный парламентом в первом чтении закон, касающийся продления и ужесточения национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России, которые дали бы возможность расширять национальные санкции «по использованию средств и экономических ресурсов на физических и юридических лиц данных стран».