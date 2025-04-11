Лавров прибыл в Анталью

Как сообщили ранее в МИД РФ, у министра запланировано выступление в ходе мероприятия и проведение ряда двусторонних встреч на его полях. В частности, Лавров намерен провести переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Предполагается, что Лавров в ходе визита обсудит ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами.
Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема этого года — «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».