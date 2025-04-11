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Начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым, заявил Песков

Песков: начало встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге было деловым.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Начало встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге было деловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге.

«Обычным, деловым. Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каким было начало этой встречи.