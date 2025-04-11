Минюст внес бывшего главу МИД России Козырева в реестр иноагентов

Минюст признал иноагентом первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева он возглавлял МИД в 1990 1996 годах, а также был членом Совбеза и депутатом Госдумы. С 2012-го политик живет в Майами. После начала СВО Козырев призывал российских дипломатов уйти в отставку, поскольку они профессионалы, а не дешевые пропагандисты , а в 2025-м советовал Владимиру Зеленскому требовать от Запада больше оружия и не делать территориальных уступок России.