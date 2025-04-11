Reuters узнал, какой скорейший путь к перемирию Уиткофф назвал Трампу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет поддержка стратегии, «которая предоставит России право собственности» на республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.
Об этом Уиткофф сообщил Трампу после встречи со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне в начале апреля, передает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять человек, знакомых с ситуацией.
Генерал Кит Келлог, который является спецпосланником президента США по Украине и России, на встрече выступил против идеи Уиткоффа, заявив, что Киев, хоть и готов обсудить «некоторые условия», связанные с этими территориями, никогда не согласится признать их за Россией, сообщили два источника агентства. Встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по итогам референдумов осенью 2022 года вошли в состав России. Почти все страны мира, включая США и Украину, результаты голосования не признали. Москва требует вывода украинских войск с этой территории и признания Киевом российского суверенитета над ними и Крымом.
Уиткофф в марте назвал статус подконтрольных России регионов ключевым вопросом в конфликте. «Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением», — отметил он.
Его слова вызвали критику как в Киеве, так и в США. Кроме того, некоторые европейские и американские чиновники опасаются, что российская сторона пользуется отсутствием у Уиткоффа переговорного опыта, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Уиткофф — старый друг Трампа и помог ему «одержать ключевые дипломатические победы».
По данным агентства, крупный спонсор Республиканской партии Эрик Левин в письме, адресованном группе, в которую вошли другие республиканские доноры, заявил, что «Уиткофф должен уйти, а [госсекретарь Марко] Рубио должен занять его место».
В Белом доме и Госдепартаменте были встревожены, когда Уиткофф пригласил прилетевшего в США Кирилла Дмитриева к себе домой на ужин перед официальной встречей, поскольку американские чиновники настороженно относятся к приглашению российских представителей в личные помещения из-за разведывательных угроз, выяснил Reuters.
США не имеют конкретного плана насчет дальнейших действий, в том числе если Россия так и не даст согласие на полное прекращение огня, таким впечатлением поделились два западных дипломата. Они пояснили, что порой слышат от разных людей в команде Трампа противоречивые вещи.
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