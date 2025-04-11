Reuters узнал, какой скорейший путь к перемирию Уиткофф назвал Трампу

Генерал Кит Келлог, который является спецпосланником президента США по Украине и России, на встрече выступил против идеи Уиткоффа, заявив, что Киев, хоть и готов обсудить «некоторые условия», связанные с этими территориями, никогда не согласится признать их за Россией, сообщили два источника агентства. Встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США.