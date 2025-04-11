Каллас сообщила печальные новости об Украине

«Нет», — ответила Каллас на вопрос журналистов о том, пролила ли встреча в четверг свет на стратегию реализации мирного урегулирования, — говорится в публикации.
По ее словам, страны «коалиции» придерживаются разных точек зрения относительно этого вопроса.
«Обсуждения все еще продолжаются», — отметила она.
В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.
Как отметило издание, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.