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Каллас сообщила печальные новости об Украине

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что прошедшая накануне встреча «коалиции желающих» по Украине ничего не дала, об этом сообщило издание Telegraph.

Источник: AP 2024

«Нет», — ответила Каллас на вопрос журналистов о том, пролила ли встреча в четверг свет на стратегию реализации мирного урегулирования, — говорится в публикации.

По ее словам, страны «коалиции» придерживаются разных точек зрения относительно этого вопроса.

«Обсуждения все еще продолжаются», — отметила она.

В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.

Как отметило издание, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.