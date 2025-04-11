Euractiv: ЕС проводит в Венгрии военные учения по поддержке «лидера Сеглии»

Он отметил важность согласия всех 27 стран-участников Евросоюза в вопросах планирования и развертывания войск, предложив увеличить их численность при необходимости. Ван Дер Лаан также указал на растущее число угроз, включая безопасность морских путей и перевороты в Африке. Помимо этого, он допустил возможность участия ЕС на Украине через создание учебных центров и предоставление военных советников.