Euractiv: ЕС проводит в Венгрии военные учения по поддержке «лидера Сеглии»

В Венгрии прошли учения MILEX25, в ходе которых Силы кризисного реагирования ЕС в составе 5 тысяч человек отрабатывали оперативную переброску войск в страну, нуждающуюся в помощи. Это уже третьи учения сил быстрого реагирования ЕС в Европе. Информацию об этом приводит Euractiv.
Известно, что эта группа была собрана еще в марте 2022 года.
По сценарию учений, глава вымышленного государства Сеглии, расположенной на континенте, напоминающем Африку, обратился за помощью к Евросоюзу из-за угрозы дестабилизации после переворота в соседней стране.
Во рамках учений время, прошедшее с момента запроса до полной готовности к развертыванию, составило 40 дней. Глава Военного штаба ЕС, генерал-лейтенант Мишель Ван Дер Лаан назвал этот срок неприемлемым и подчеркнул необходимость повышения военной мобильности, выражая сомнения в способности европейских сил быстро реагировать на кризисы.
Он отметил важность согласия всех 27 стран-участников Евросоюза в вопросах планирования и развертывания войск, предложив увеличить их численность при необходимости. Ван Дер Лаан также указал на растущее число угроз, включая безопасность морских путей и перевороты в Африке. Помимо этого, он допустил возможность участия ЕС на Украине через создание учебных центров и предоставление военных советников.
Ранее агентство DPA сообщало, что в рамках учений Ramstein Flag 2025, проводимых силами НАТО, отрабатывается гипотетическая ситуация, в которой РФ атакует территорию альянса. Командующий ВВС НАТО, генерал США Джеймс Хекер отметил, что такие учения помогут сдержать потенциального противника. При этом генерал не уточнил какого врага он имел ввиду.