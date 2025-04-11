В Киеве раскрыли, когда может завершиться СВО на Украине

В зависимости от исхода переговоров, которые состоятся в Москве, могут последовать различные сценарии. «Если туда приедет еще президент [президент США Дональд]Трамп, то это будет говорить о том, что [конфликт] закончился», — отметил Стариков. Однако, если мирное соглашение сорвется, возможно начало крупного наступления ВС РФ, предупредил эксперт.