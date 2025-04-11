Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры Путина с Уиткоффом продуктивными

Сопровождающий спецпосланника Трампа Дмитриев дал первый комментарий о встрече Путина с Уиткоффом.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник Дональда Трампа по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф 11 апреля прибыл в Петербург. Американский представитель посетил город на Неве для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сопровождающий Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев дал комментарий о прошедших переговорах, транслирует ТАСС.

Всего встреча длилась около 4,5 часов. Представители начали переговоры в 17:40 по Москве. О завершении беседы стало известно в 22 часа.

Глава РФПИ и спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно охарактеризовал переговоры. Он назвал беседу президента РФ и Стивена Уиткоффа продуктивной.

Переговоры проходили в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Стивен Уиткофф перед началом встречи поблагодарил Владимира Путина за уделенное время.