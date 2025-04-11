Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры Путина с Уиткоффом продуктивными

Специальный посланник Дональда Трампа по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф 11 апреля прибыл в Петербург. Американский представитель посетил город на Неве для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сопровождающий Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев дал комментарий о прошедших переговорах, транслирует ТАСС.
Всего встреча длилась около 4,5 часов. Представители начали переговоры в 17:40 по Москве. О завершении беседы стало известно в 22 часа.
Глава РФПИ и спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно охарактеризовал переговоры. Он назвал беседу президента РФ и Стивена Уиткоффа продуктивной.
Переговоры проходили в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Стивен Уиткофф перед началом встречи поблагодарил Владимира Путина за уделенное время.