Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры Путина с Уиткоффом продуктивными

Специальный посланник Дональда Трампа по делам Ближнего Востока Стивен Уиткофф 11 апреля прибыл в Петербург. Американский представитель посетил город на Неве для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сопровождающий Стивена Уиткоффа глава РФПИ Кирилл Дмитриев дал комментарий о прошедших переговорах, транслирует ТАСС.