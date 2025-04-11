Самолет, предположительно, с Уиткоффом вылетел из Санкт-Петербурга

Самолет Уиткоффа вылетел из Санкт-Петербурга.
Самолет, на борту которого, вероятно, находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Это следует из информации, предоставленной сервисом Flightradar24.
«Самолет, на котором, как предполагается, прибыл в Россию спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге», — сообщают РИА Новости ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Ранее URA.RU сообщало, что на встрече президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге обсуждались аспекты урегулирования ситуации на Украине. Встреча длилась 4,5 часа. В Белом доме надеются, что она поможет в разрешении конфликта.