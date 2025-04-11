Спецпосланник Трампа предложил поделить Украину «почти как Берлин»

Об этом спецпредставитель американского президента генерал Кит Келлог заявил The Times.
«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона», — сказал Келлог.
По его мнению, появление англо-французского контингента не будет провокационным для России, поскольку Украина — достаточно большая страна для размещения нескольких армий, нацеленных на поддержание режима прекращения огня. Он также посоветовал Франции и Британии не рассчитывать на американскую поддержку: «Всегда планируйте худший вариант».
Они могут дислоцироваться к западу от реки Днепр, которая служит «серьезным препятствием», выразил уверенность Келлог, и предложил создать демилитаризованную зону вдоль нынешней линии соприкосновения, глубина буферной зоны которой составит 15 км с каждой стороны. Он ожидает, что нарушения режима прекращения будут, «потому что они бывают всегда», но это можно «легко контролировать».
«Если добиться прекращения огня, будут выборы. Поскольку прошел уже почти год, как их должны были провести, но этого не случилось. Я думаю, Зеленский готов сделать это, как только будет достигнуто прекращения огня и выработано определенное решение. Но этому задача для украинского народа в украинском парламенте, а не для нас», — добавил Келлог.
Генерал предположил, что российский президент Владимир Путин «может не принять» предложение о зонах контроля. The Times отмечает, что идея Келлога — первое предложение высокопоставленного чиновника США о демаркации по Днепру.
В администрации президента США есть разные идеи насчет урегулирования российско-украинского конфликта. К примеру, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, участвовавший на переговорах с Россией относительно прекращения боев (Келлог на них не присутствовал), предложил Трампу признать за Россией новые регионы — Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, выяснило агентство. Уиткофф назвал такой путь скорейшим к мирному соглашению.