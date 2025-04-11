Спецпосланник Трампа предложил поделить Украину «почти как Берлин»

«Если добиться прекращения огня, будут выборы. Поскольку прошел уже почти год, как их должны были провести, но этого не случилось. Я думаю, Зеленский готов сделать это, как только будет достигнуто прекращения огня и выработано определенное решение. Но этому задача для украинского народа в украинском парламенте, а не для нас», — добавил Келлог.