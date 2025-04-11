Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

Встреча российского лидера с американским представителем продолжалась около 4,5 часов и проходила в закрытом режиме. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта. По данным СМИ, Уиткофф также ранее представил доклад Трампу, в котором отметил, что достижение скорейшего прекращения огня заключается в признании сложившихся территориальных реалий, включая контроль России над новыми регионами.