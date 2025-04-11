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Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о результатах встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Источник: Life.ru

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные дискуссии со Стивом Уиткоффом», — написал Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети X.

Встреча российского лидера с американским представителем продолжалась около 4,5 часов и проходила в закрытом режиме. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта. По данным СМИ, Уиткофф также ранее представил доклад Трампу, в котором отметил, что достижение скорейшего прекращения огня заключается в признании сложившихся территориальных реалий, включая контроль России над новыми регионами.