Reuters: Келлог раскритиковал идею Уиткоффа о признании новых регионов РФ

Уиткофф предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о том, что эффективным методом для достижения прекращения огня в конфликте на Украине может стать признание Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик частью России. Как сообщает издание Semafor, в Вашингтоне не исключают возможности признания Крыма российской территорией в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса, напоминает RT.