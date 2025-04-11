Reuters: Келлог раскритиковал идею Уиткоффа о признании новых регионов РФ

Уиткофф назвал признание новых регионов России путем к окончанию боев.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог критически высказался о предложении спецпредставителя Стивена Уиткоффа относительно признания новых российских регионов как пути к мирному урегулированию. Об этом сообщает агентство Reuters.
«На встрече с Трампом генерал Кит Келлог… выступил против Уиткоффа. Украина никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Уиткофф предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть вопрос о том, что эффективным методом для достижения прекращения огня в конфликте на Украине может стать признание Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик частью России. Как сообщает издание Semafor, в Вашингтоне не исключают возможности признания Крыма российской территорией в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса, напоминает RT.