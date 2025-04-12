«Посмеялись от души»: в RT отреагировали на бессмысленные санкции Зеленского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на нелепую попытку главы киевского режима Владимира Зеленского напакостить России. Накануне он ввел новые санкции против сотрудников RT и «России сегодня». Симоньян с иронией заявила, что коллеги из RT «передают спасибо и отменяют путевки в санаторий Львова». Соответствующее сообщение она разместила в Telegram-канале.
«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу!», — написала Симоньян.
Кроме этого, она отметила, что сотрудники RT своими глазами видят, что происходит на Украине. Именно это не нравится главарю киевского режима.
11 апреля Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ и российских военных корреспондентов. Смысл ограничений — лишение госнаград Украины, прекращение финансовый и торговых операций, технологические и коммуникационные ограничения.