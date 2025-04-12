«Посмеялись от души»: в RT отреагировали на бессмысленные санкции Зеленского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на нелепую попытку главы киевского режима Владимира Зеленского напакостить России. Накануне он ввел новые санкции против сотрудников RT и «России сегодня». Симоньян с иронией заявила, что коллеги из RT «передают спасибо и отменяют путевки в санаторий Львова». Соответствующее сообщение она разместила в Telegram-канале.