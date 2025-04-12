Новости СВО. Армия России продвигается к Сумам, ВСУ бегут из Горналя, Украину поставили на деньги, 12 апреля

— Фронт постепенно приближается к Сумам. И до их окраины нам осталось 25 километров. И стоит нам пройти ещё хотя бы десять километров, и наши дроны смогут блокировать въезды в город. И всё пока идёт именно к этому. А потому я даю совет землякам, что лучше по возможности из города выехать. И побыстрее. Даже если в ближайшее время боёв в городе и не будет, то наноситься удары по местам временной дислокации ВСУ будут нещадно, — отмечает военный эксперт Юрий Подоляка.