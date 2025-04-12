На Украине сообщили о разработке аналога ЗРК Patriot

Украина реализует проект по созданию собственного аналога зенитных ракетных комплексов Patriot, которые страна регулярно запрашивает у зарубежных партнёров.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
На данный момент такие комплексы на территории Украины отсутствуют, однако, как отметил Сметанин, отечественная оборонная промышленность уже работает над соответствующей разработкой.
Кроме того, Украина ведёт переговоры с зарубежными производителями подобных систем, включая тех, кто сотрудничает с США в производстве Patriot. Обсуждается возможность частичной локализации производства этих комплексов на украинской территории, и в этом направлении уже ведётся активная работа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания контактной группы в формате «Рамштайн» подчеркнул нехватку систем ПВО в стране. Позже он вновь затронул этот вопрос, заявив, что донёс до президента США Дональда Трампа готовность Киева не только получить, но и приобрести дополнительные установки.
Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия в настоящее время не может предоставить Украине новые системы ПВО Patriot, поскольку сама ожидает поставок.