На Украине сообщили о разработке аналога ЗРК Patriot

Кроме того, Украина ведёт переговоры с зарубежными производителями подобных систем, включая тех, кто сотрудничает с США в производстве Patriot. Обсуждается возможность частичной локализации производства этих комплексов на украинской территории, и в этом направлении уже ведётся активная работа.