Смольный пообещал открыть в Петербурге 16 новых станций метро до 2035 года

Власти Санкт-Петербурга обнародовали долгосрочную стратегию развития городской транспортной сети, рассчитанную до 2035 года.
Центральным направлением программы станет расширение метрополитена за счёт строительства шестнадцати новых станций, о чём сообщила городская администрация.
Основной целью проекта является повышение доступности общественного транспорта и снижение нагрузки на существующую инфраструктуру в условиях роста населения и увеличения количества поездок.
Особое внимание планируется уделить быстрому возведению станций метро в плотно застроенных жилых массивах и районах с большим числом рабочих мест. Также в планах — возведение новых электродепо и организация дополнительных выходов на уже действующих станциях.
Одним из ключевых элементов проекта станет создание высокоскоростного транспортного маршрута, который свяжет аэропорт Пулково с центральными районами города и основными железнодорожными вокзалами.
Кроме того, предполагается продолжение строительства Красной линии метро до «Экспофорума», а также разработка и реализация новых веток метрополитена.
Ранее стало известно, что сроки строительства объектов московского метрополитена могут быть сокращены на треть благодаря оптимизационным мерам.