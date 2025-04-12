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Смольный пообещал открыть в Петербурге 16 новых станций метро до 2035 года

Проект предусматривает создание высокоскоростного транспортного коридора, связывающего аэропорт Пулково с центром города.

Источник: Аргументы и факты

Власти Санкт-Петербурга обнародовали долгосрочную стратегию развития городской транспортной сети, рассчитанную до 2035 года.

Центральным направлением программы станет расширение метрополитена за счёт строительства шестнадцати новых станций, о чём сообщила городская администрация.

Основной целью проекта является повышение доступности общественного транспорта и снижение нагрузки на существующую инфраструктуру в условиях роста населения и увеличения количества поездок.

Особое внимание планируется уделить быстрому возведению станций метро в плотно застроенных жилых массивах и районах с большим числом рабочих мест. Также в планах — возведение новых электродепо и организация дополнительных выходов на уже действующих станциях.

Одним из ключевых элементов проекта станет создание высокоскоростного транспортного маршрута, который свяжет аэропорт Пулково с центральными районами города и основными железнодорожными вокзалами.

Кроме того, предполагается продолжение строительства Красной линии метро до «Экспофорума», а также разработка и реализация новых веток метрополитена.

Ранее стало известно, что сроки строительства объектов московского метрополитена могут быть сокращены на треть благодаря оптимизационным мерам.