Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по Украине

Как пояснила Каллас, участники объединения продолжают демонстрировать расхождения в подходах к разрешению конфликта. Она подчеркнула, что дискуссии между странами-участницами всё ещё ведутся, но единой позиции пока не выработано.
Ранее в СМИ появилась информация о готовности части членов коалиции к более решительным действиям. По данным информированных источников, около шести стран-участниц, включая Великобританию, Францию и прибалтийские государства, рассматривают возможность отправки военного контингента на территорию Украины.