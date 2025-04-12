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Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас констатировала отсутствие прогресса на последнем заседании так называемой «коалиции желающих» по украинскому вопросу. На прямой вопрос журналистов о том, удалось ли выработать чёткую стратегию мирного урегулирования, она ответила отрицательно, пишет Telegraph.

Источник: Life.ru

Как пояснила Каллас, участники объединения продолжают демонстрировать расхождения в подходах к разрешению конфликта. Она подчеркнула, что дискуссии между странами-участницами всё ещё ведутся, но единой позиции пока не выработано.

Ранее в СМИ появилась информация о готовности части членов коалиции к более решительным действиям. По данным информированных источников, около шести стран-участниц, включая Великобританию, Францию и прибалтийские государства, рассматривают возможность отправки военного контингента на территорию Украины.