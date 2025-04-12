Симоньян: коллеги по RT от души посмеялись над санкциями Киева

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своём Telegram-канале новые санкции, введённые Украиной в отношении сотрудников российских СМИ, включая RT и агентство Sputnik.
Она иронично отметила, что коллеги восприняли решение Киева с юмором, искренне посмеялись и уже «отменяют путёвки» в санаторий во Львове, поблагодарив президента Украины за такую реакцию.
Согласно указам, опубликованным на официальном сайте Владимира Зеленского, в санкционный список попали журналисты и технические сотрудники телеканала RT, агентства Sputnik, портала «Украина.ру», а также ряда других российских СМИ, включая ВГТРК и НТВ. Под ограничения попали корреспонденты, военные репортёры, операторы и ассистенты операторов, а также редакторы и авторы программ.
Симоньян подчеркнула, что сотрудники, оказавшиеся в списке, своими глазами видят происходящее на Украине, и именно это, по её мнению, вызывает недовольство у украинского руководства. Она также выразила благодарность коллегам за профессионализм и преданность работе.
Ранее попавший под санкции Киева военкор Долгачев назвал их символическим жестом.