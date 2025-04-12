Симоньян: коллеги по RT от души посмеялись над санкциями Киева

Симоньян подчеркнула, что сотрудники, оказавшиеся в списке, своими глазами видят происходящее на Украине, и именно это, по её мнению, вызывает недовольство у украинского руководства. Она также выразила благодарность коллегам за профессионализм и преданность работе.