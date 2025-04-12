Премьер Грузии Кобахидзе заявил о плачевном положении Великобритании

Власти Грузии раскритиковали санкции Британии.
Введение персональных санкций против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств страны свидетельствуют о серьезных проблемах в самом Соединенном Королевстве. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — сказал Кобахидзе. Так он прокомментировал тему введения санкций против грузинских чиновников.
Власти Соединенного Королевства объявили о введении санкционных мер в отношении грузинских чиновников. Среди них — генпрокурор Габиташвили и первый заместитель МВД Шалва Бедоидзе. Санкции были наложены в рамках действующего механизма по борьбе с нарушениями прав человека, говорится на сайте правительства, передает «Царьград».