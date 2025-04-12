Переговоры Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжались более четырех часов

В пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпосланника Дональда Трампа. Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.