Кит Келлог предложил разделить Украину по образцу послевоенного Берлина

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны», — отметил он в своей колонке для The Times.
Келлог аргументирует свою позицию тем, что современная Украина обладает значительной территорией, которая теоретически позволяет разместить миротворческие контингенты различных стран. Особый акцент делается на том, что присутствие европейских военных формирований не должно восприниматься Москвой как прямая угроза.
Ранее Кит Келлог выступил против позиции Стива Уиткоффа, который сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине заключается в признании контроля России над новыми регионами.