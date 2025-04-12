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Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии

Он добавил, что в Грузии могут лишь выразить сожаление в связи с решением британских властей.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал введение персональных санкций против генерального прокурора Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур страны, указав, что это свидетельствует о трудной ситуации в Великобритании.

По его мнению, страна с богатой историей и традициями прибегает к жестким мерам без каких-либо доказательств или фактов, что, по его словам, лишь подчеркивает трагизм происходящего.

Кобахидзе выразил сожаление по поводу решения британских властей, отметив, что в Грузии могут лишь огорчаться по этому поводу.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, что глубинное государство виновно в продолжении украинского конфликта.