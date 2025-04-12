Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал введение персональных санкций против генерального прокурора Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур страны, указав, что это свидетельствует о трудной ситуации в Великобритании.
По его мнению, страна с богатой историей и традициями прибегает к жестким мерам без каких-либо доказательств или фактов, что, по его словам, лишь подчеркивает трагизм происходящего.
Кобахидзе выразил сожаление по поводу решения британских властей, отметив, что в Грузии могут лишь огорчаться по этому поводу.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, что глубинное государство виновно в продолжении украинского конфликта.