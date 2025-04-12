Стало известно, кто сопровождал Путина на встрече с посланником Трампа

Ранее URA.RU сообщало, что переговоры Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что США видят в этих переговорах возможность для прекращения огня и заключения мирного соглашения.