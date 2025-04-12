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Шмыгаль: Украина — не буферная зона, а новая возможность Европы

По его убеждению, у Киева есть все возможности стать европейским «промышленным сердцем».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна не является ни буферной, ни серой зоной, а представляет собой шанс для Европы обновить свою идентичность.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что Украина способна стать опорой стабильности на фоне текущих глобальных вызовов и сыграть ключевую роль в переосмыслении европейских ценностей и устремлений.

По мнению главы украинского правительства, Киев располагает потенциалом для превращения в промышленный центр Европы, что позволит усилить оборонные возможности континента и добиться стратегической автономии в сфере безопасности.

Ранее спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе заявил Дональду Трампу, что признание новых регионов России поможет быстрее прекратить огонь на Украине.