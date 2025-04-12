Reuters: атмосфера на переговорах Украины и США была «антагонистичной»

Переговоры между США и Украиной, посвящённые обсуждению возможного соглашения о совместной добыче ресурсов, прошли в напряжённой и конфликтной атмосфере.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.
По его оценке, шансы на достижение значимого прогресса в рамках этих консультаций остаются крайне низкими. При этом он выразил недовольство содержанием нового варианта соглашения, охарактеризовав его как чрезмерно односторонний и жёсткий.
Встреча сторон состоялась 11 апреля в Вашингтоне. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что переговоры будут продолжительными, но украинская делегация намерена добиться справедливых условий сотрудничества с американской стороной.
Между тем агентство Reuters высказало мнение, что американской стороне не достаёт «чёткого плана», касающегося продвижения переговоров по разрешению конфликта на Украине.