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Reuters: атмосфера на переговорах Украины и США была «антагонистичной»

Источник полагает, что перспективы прорыва призрачны.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между США и Украиной, посвящённые обсуждению возможного соглашения о совместной добыче ресурсов, прошли в напряжённой и конфликтной атмосфере.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

По его оценке, шансы на достижение значимого прогресса в рамках этих консультаций остаются крайне низкими. При этом он выразил недовольство содержанием нового варианта соглашения, охарактеризовав его как чрезмерно односторонний и жёсткий.

Встреча сторон состоялась 11 апреля в Вашингтоне. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что переговоры будут продолжительными, но украинская делегация намерена добиться справедливых условий сотрудничества с американской стороной.

Между тем агентство Reuters высказало мнение, что американской стороне не достаёт «чёткого плана», касающегося продвижения переговоров по разрешению конфликта на Украине.