Российский военкор отреагировал на санкции со стороны Зеленского.
Санкции президента Украины Владимира Зеленского можно сравнить с действиями неадекватного человека. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — написал военкор в своем telegram-канале. По его словам, такие действия свидетельствуют о неадекватности курса, который проводит украинское правительство.
Кроме того, Сладков выразил удивление по поводу степени агрессивности украинских решений и пожелал стране скорейшего выздоровления. Он подчеркнул, что подобное поведение Украины вызывает опасения и непонимание среди международного сообщества.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что реакция журналистов на санкции, введенные Киевом, была полна иронии и смеха. Президент Украины Владимир Зеленский ранее наложил санкции на нескольких сотрудников RT, включая военных корреспондентов Мурада Газдиева, Ивана Полянского и Хассана Нассра.