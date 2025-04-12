Военкор Сладков ответил Зеленскому после введения против него санкций

«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — написал военкор в своем telegram-канале. По его словам, такие действия свидетельствуют о неадекватности курса, который проводит украинское правительство.