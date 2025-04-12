Владимир Путин провел переговоры со Стивом Уиткоффом: что известно об итогах

Владимир Путин неоднократно указывал на условия Москвы для завершения украинского кризиса. Во-первых, важно четко обозначить территориальные границы, то есть линию, по которой будет остановлен конфликт. Во-вторых, необходимо решить, как будет происходить контроль за соблюдением режима тишины. Нужно понимать, кто будет следить за возможными нарушениями мира. Кроме того, Кремль требует прекратить мобилизацию на Украине и поставки оружия. Это необходимо для того, чтобы остановка боевых действий не стала передышкой для Киева, напоминает KP.RU.