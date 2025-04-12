Владимир Путин провел переговоры со Стивом Уиткоффом: что известно об итогах

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф посетил Санкт-Петербург. Он прибыл в Россию 11 апреля. Стивен Уиткофф прилетел для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля опубликовала сообщение об итогах переговоров.
Известно, что встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа началась примерно в 17:40 по Москве. Переговоры завершились около 22:00. Соответственно, беседа продлилась чуть больше четырех часов.
По данным Кремля, основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. О других подробностях не сообщалось. Эта встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом стала третьей. Ранее спецпосланник Дональда Трампа дважды прилетал в Москву. Президент РФ беседовал с представителем США в феврале и марте 2025 года.
«Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — сказано в сообщении Кремля.
Стивена Уиткоффа сопровождал глава РФПИ и спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он дал оценку переговорному процессу. По словам Кирилла Дмитриева, беседа была продуктивной.
Высказался также и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что в России не принято раскрывать абсолютно все карты и делиться всеми подробностями встреч с американскими представителями. Дмитрий Песков рассказал о том, в чем, по его словам, нет тайны. Например, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что на переговорах со Стивом Уиткоффом Москва донесет до Вашингтона позицию Кремля по вопросам Киева.
Владимир Путин неоднократно указывал на условия Москвы для завершения украинского кризиса. Во-первых, важно четко обозначить территориальные границы, то есть линию, по которой будет остановлен конфликт. Во-вторых, необходимо решить, как будет происходить контроль за соблюдением режима тишины. Нужно понимать, кто будет следить за возможными нарушениями мира. Кроме того, Кремль требует прекратить мобилизацию на Украине и поставки оружия. Это необходимо для того, чтобы остановка боевых действий не стала передышкой для Киева, напоминает KP.RU.