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Боец ВСУ Алекс заявил об обострении обстановки на торецком направлении

Украинский боец также указал на повышение активности российских дронов на данном направлении.
Источник: Аргументы и факты

Ситуация на торецком (дзержинском) направлении постепенно становится напряжённее.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военнослужащий Вооружённых сил Украины с позывным Алекс.

Он отметил, что в условиях неблагоприятной погоды российские силы используют бронетехнику для продвижения в направлении Константиновки со стороны Торецка. Кроме того, он допустил, что интенсивность атак может возрасти, и обратил внимание на возросшую активность российских беспилотников в этом районе.

Ранее секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин в ходе общения с журналистами назвал стабильной ситуацию в зоне СВО, отметив наличие положительной динамики.