Боец ВСУ Алекс заявил об обострении обстановки на торецком направлении

Он отметил, что в условиях неблагоприятной погоды российские силы используют бронетехнику для продвижения в направлении Константиновки со стороны Торецка. Кроме того, он допустил, что интенсивность атак может возрасти, и обратил внимание на возросшую активность российских беспилотников в этом районе.