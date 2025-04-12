Боец ВСУ Алекс заявил об обострении обстановки на торецком направлении

Ситуация на торецком (дзержинском) направлении постепенно становится напряжённее.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале военнослужащий Вооружённых сил Украины с позывным Алекс.
Он отметил, что в условиях неблагоприятной погоды российские силы используют бронетехнику для продвижения в направлении Константиновки со стороны Торецка. Кроме того, он допустил, что интенсивность атак может возрасти, и обратил внимание на возросшую активность российских беспилотников в этом районе.
Ранее секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин в ходе общения с журналистами назвал стабильной ситуацию в зоне СВО, отметив наличие положительной динамики.