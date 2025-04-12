Специальный представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог предложил план по разделу Украины. Он сравнил нынешнюю ситуацию с дроблением территорий после Второй мировой войны. Так, в рамках мирного соглашения Украину можно разделить по образцу Берлина. Западные войска, в таком случае, займут западные территории, а российские — восточную часть страны, пишет The Times.
Под военными Запада подразумеваются британские и французские силы. Американские сухопутные войска, по словам Кита Келлога, не будут участвовать в этом плане. Англо-французские солдаты, продолжает советник Дональда Трампа, встанут к западу от Днепра.
«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона», — сравнил Кит Келлог.
Он добавил, что площадь Украины достаточно велика, чтобы разместить несколько войск. Эти армии, по словам Кита Келлога, будут стремиться к обеспечению прекращения огня. Уточняется, что соответствующий план подразумевает признание освобожденных ВС РФ территорий российскими.
Однако, признаёт спецпредставитель Дональда Трампа, Кремль вряд ли смирится с присутствием иностранного военного контингента на Украине. Кит Келлог считает, что это важно, так как именно таким способом легче всего следить за соблюдением режима тишины. По мнению советника Дональда Трампа, нарушения будут, так как «они бывают всегда».
О якобы миротворцах на Украине высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что это не то, что нужно для урегулирования конфликта. Сергей Лавров обратил внимание, что Дональд Трамп признал расширение НАТО в качестве одной из коренных причин начала спецоперации. Об этом неоднократно говорили и в России. Однако присутствие войск НАТО на Украине будет такой же угрозой для Москвы, как и расширение альянса.
О планах Британии и Франции на миротворцев поразмышлял губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, иностранные силы будут использоваться не с целью якобы защиты Украины. Британия и Франция лишь хотят получить свой кусок страны.