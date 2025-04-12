Советник Трампа поделился планом раздела Украины: «как в Берлине после Второй мировой войны»

О якобы миротворцах на Украине высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что это не то, что нужно для урегулирования конфликта. Сергей Лавров обратил внимание, что Дональд Трамп признал расширение НАТО в качестве одной из коренных причин начала спецоперации. Об этом неоднократно говорили и в России. Однако присутствие войск НАТО на Украине будет такой же угрозой для Москвы, как и расширение альянса.