Reuters: переговоры США и Украины по недрам прошли в «антагонистической атмосфере»

В среду Зеленский заявил, что сделка по поставкам полезных ископаемых должна быть выгодной для обеих стран и может быть структурирована таким образом, чтобы способствовать модернизации Украины. По словам нескольких источников, знакомых с планами украинских властей, высокопоставленные украинские чиновники, включая премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, через две недели поедут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, в том числе в министерской встрече 25 апреля, посвященной Украине.