Сотрудники ФБР задержали мужчину в Пенсильвании за угрозы в адрес Трампа

Федеральное бюро расследований арестовало жителя Батлера (Пенсильвания) Шона Монпера по обвинению в угрозах убийством в адрес бывшего президента США Дональда Трампа и ряда американских чиновников.
Об этом проинформировало Министерство юстиции США.
Согласно материалам дела, в период с середины января по начало апреля 32-летний мужчина размещал на платформе YouTube сообщения, содержащие угрозы в адрес Трампа, главы управления по повышению эффективности госуправления Илона Маска, сотрудников иммиграционной службы и других чиновников, назначенных экс-президентом.
В ходе расследования выяснилось, что вскоре после инаугурации Трампа Монпер приобрёл огнестрельное оружие, а в марте оставил комментарий с намерением устроить массовый расстрел. Его задержание состоялось 9 апреля, после чего ему были предъявлены обвинения по четырём статьям.