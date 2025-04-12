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Сотрудники ФБР задержали мужчину в Пенсильвании за угрозы в адрес Трампа

Шон Мопер, скрываясь за ником Mr Satan, в социальных сетях угрожал Дональду Трампу, а также сотрудникам таможенной службы.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований арестовало жителя Батлера (Пенсильвания) Шона Монпера по обвинению в угрозах убийством в адрес бывшего президента США Дональда Трампа и ряда американских чиновников.

Об этом проинформировало Министерство юстиции США.

Согласно материалам дела, в период с середины января по начало апреля 32-летний мужчина размещал на платформе YouTube сообщения, содержащие угрозы в адрес Трампа, главы управления по повышению эффективности госуправления Илона Маска, сотрудников иммиграционной службы и других чиновников, назначенных экс-президентом.

В ходе расследования выяснилось, что вскоре после инаугурации Трампа Монпер приобрёл огнестрельное оружие, а в марте оставил комментарий с намерением устроить массовый расстрел. Его задержание состоялось 9 апреля, после чего ему были предъявлены обвинения по четырём статьям.