Сотрудники ФБР задержали мужчину в Пенсильвании за угрозы в адрес Трампа

В ходе расследования выяснилось, что вскоре после инаугурации Трампа Монпер приобрёл огнестрельное оружие, а в марте оставил комментарий с намерением устроить массовый расстрел. Его задержание состоялось 9 апреля, после чего ему были предъявлены обвинения по четырём статьям.