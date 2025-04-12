NYT объяснила, какую «болевую точку» показал Трамп в борьбе с Китаем

Трамп приказал отложить действие сильнейших пошлин в связи с негативной реакцией фондовых рынков и быстрым ростом доходности гособлигаций.
Этим он показал китайскому председателю Си Цзиньпину, что имеет «болевую точку», поскольку Китая и его лидер имеют долгую историю целеустремленного воплощения политики, даже если та проводила к экономической и гуманитарной катастрофе, пишет NYT. Как рассказывает издание, среди китайцев — как сторонников, так и оппонентов власти, существует консенсус, что победит та сторона, чей лидер сможет заставить свой народ терпеть страдания ради национальных интересов.
NYT заметила, что в китайских соцсетях распространился видеоролик, на котором Мао Цзэдун говорит о Корейской войне: «Мы будем сражаться столько, сколько они захотят сражаться, и мы будем сражаться до полной победы». Этими кадрами поделилась и представитель китайского МИДа Мао Нин, она назвала США «бумажным тигром». «Не верьте этому блефу. Один удар и он развалится», — добавил она.
Кроме того, другие комментаторы, говоря о способности Китая проводить политику жесткой экономии в сложные времена, напоминают о Большом скачке: периоде в 1958—1962 годах по индустриализации, которая обернулась голодом, каннибализмом в сельской местности и смертями миллионов людей. «Перетерпите трудности в течение года, двух лет, даже трех лет, и мы изменим ситуацию», — посоветовал тогда Мао фермерам, и призвал их есть отруби и съедобные дикие растения.
Как пишет NYT, Си Цзиньпин периодически говорит о преимуществах преодоления трудностей. Он родился в семье революционеров, его отца, который стал вице-премьером, репрессировали, когда нынешнему лидеру Китая было девять лет. Си в 16-летнем возрасте пришлось переехать в деревню и работать фермером. «Семь тяжелых лет, проведенных мной в сельской местности, стали для меня большим испытанием. Всякий раз, когда я позднее сталкивался с трудностями, я думал, что даже в таких суровых условиях я все еще мог что-то делать», — рассказал он затем.
В то же время, Си Цзиньпин тоже имеет болевую точку в экономике: он не может допустить, чтобы ситуация развивалась настолько плохо, чтобы пошатнулась легитимность его правления, пишет издание.
Трамп на 90 дней снизил пошлину для всех стран до 10%, за исключением Китая — против него введен 145-процентный тариф. Китай с 12 апреля вводит пошлину в 125% против США.