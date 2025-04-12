NYT объяснила, какую «болевую точку» показал Трамп в борьбе с Китаем

Как пишет NYT, Си Цзиньпин периодически говорит о преимуществах преодоления трудностей. Он родился в семье революционеров, его отца, который стал вице-премьером, репрессировали, когда нынешнему лидеру Китая было девять лет. Си в 16-летнем возрасте пришлось переехать в деревню и работать фермером. «Семь тяжелых лет, проведенных мной в сельской местности, стали для меня большим испытанием. Всякий раз, когда я позднее сталкивался с трудностями, я думал, что даже в таких суровых условиях я все еще мог что-то делать», — рассказал он затем.