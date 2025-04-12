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«Принятие желаемого за действительное»: посол РФ отреагировал на идею создания в Европе системы безопасности

Нечаев назвал научной фантастикой создание системы безопасности в Европе без РФ.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые западноевропейские лидеры усиленно пытаются принять желаемое за действительное. Это касается, в том числе, инициативы создания системы безопасности в Европе. Западные лидеры не хотят подключать к этому Россию. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал такую идею «научной фантастикой», цитирует газета Berliner Zeitung.

Он также уточнил, что эта «европейская система безопасности» может быть создана с целью нанести вред России. Как посол в Германии, Сергей Нечаев напомнил, что Москва никогда не угрожала Берлину. Она не делает этого и сейчас.

«Нас связывают многовековые культурные и экономические отношения. В России действовали 6,3 тысячи германских компаний, имеющих партнерства во всех сферах. Эти мосты были разрушены не нами», — подытожил Сергей Нечаев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так же считает, что Европа не способна самостоятельно обеспечить себе безопасность. Для этого в ЕС должны появиться новые члены. Глава государства подчеркнул, без участия Турции невозможно гарантировать безопасность в Европе.