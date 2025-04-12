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Трамп пожелал Ирану быть счастливой страной, но без ядерного оружия

12 апреля в Омане пройдут прямые переговоры США и Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Иран станет процветающим и успешным государством, при этом отказавшись от ядерного вооружения.

Напомним, прямые переговоры между США и Ираном запланированы на 12 апреля в Омане, их ключевая задача — предотвратить появление ядерного оружия у Тегерана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Специальный посланник Трампа, Стив Уиткофф, отметил готовность Вашингтона к компромиссным решениям в ходе переговорного процесса. Уиткофф уточнил, что «красные линии» администрации Трампа предполагают остановку иранской стороной производства ядерного вооружения.