Трамп пожелал Ирану быть счастливой страной, но без ядерного оружия

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Иран станет процветающим и успешным государством, при этом отказавшись от ядерного вооружения.
Напомним, прямые переговоры между США и Ираном запланированы на 12 апреля в Омане, их ключевая задача — предотвратить появление ядерного оружия у Тегерана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Специальный посланник Трампа, Стив Уиткофф, отметил готовность Вашингтона к компромиссным решениям в ходе переговорного процесса. Уиткофф уточнил, что «красные линии» администрации Трампа предполагают остановку иранской стороной производства ядерного вооружения.