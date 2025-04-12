Передача Украине немецких крылатых ракет Taurus новым правительством Германии спровоцировала бы обострение конфликта, но не оказала бы существенного влияния на ситуацию на передовой. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев для газеты Berliner Zeitung.
«Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания», — рассказал Нечаев.
Посол также подчеркнул, что подобные поставки означали бы «эскалацию».
Дипломат подчеркнул, что управлять ракетами Taurus будут не украинские военные, а немецкие операторы, что фактически делает ФРГ непосредственным участником конфликта.
При этом российский посол выразил готовность к конструктивному взаимодействию с любым демократически избранным правительством Германии, отметив уважение к суверенному выбору немецкого народа.
Накануне о.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не ожидает достижения мира на Украине в ближайшем будущем.