Нечаев рассказал, что поставки Taurus Киеву грозят эскалацией

Передача Украине немецких крылатых ракет Taurus новым правительством Германии спровоцировала бы обострение конфликта, но не оказала бы существенного влияния на ситуацию на передовой. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев для газеты Berliner Zeitung.