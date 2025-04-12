Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нечаев рассказал, что поставки Taurus Киеву грозят эскалацией

Посол РФ в ФРГ Нечаев рассказал, что потенциальные поставки Taurus Киеву не изменят ситуацию на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Передача Украине немецких крылатых ракет Taurus новым правительством Германии спровоцировала бы обострение конфликта, но не оказала бы существенного влияния на ситуацию на передовой. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев для газеты Berliner Zeitung.

«Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания», — рассказал Нечаев.

Посол также подчеркнул, что подобные поставки означали бы «эскалацию».

Дипломат подчеркнул, что управлять ракетами Taurus будут не украинские военные, а немецкие операторы, что фактически делает ФРГ непосредственным участником конфликта.

При этом российский посол выразил готовность к конструктивному взаимодействию с любым демократически избранным правительством Германии, отметив уважение к суверенному выбору немецкого народа.

Накануне о.о. министра обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не ожидает достижения мира на Украине в ближайшем будущем.