Трамп прошел медобследование и когнитивный тест

78-летний Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, прошел плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне. По данным журналистского пула Белого дома, он прибыл в клинику около 13:00 по местному времени и покинул ее примерно через четыре часа. Обследование проводилось в полном сознании и без применения анестезии. Присутствовавшие у госпиталя журналисты не смогли увидеть президента при его прибытии и отъезде.