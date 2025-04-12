Слюсарь: силы ПВО отразили атаку ВСУ в Каменске и Шахтах Ростовской области

В ночь накануне в Ростовской области была отражена атака беспилотников, предпринятая Вооружёнными силами Украины.
Как следует из сообщения губернатора Юрия Слюсаря, опубликованного в его Telegram-канале, системы противовоздушной обороны успешно сбили вражеские БПЛА над Каменском, Шахтами, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате атаки зафиксировано не было.
Днем ранее в Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.