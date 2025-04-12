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Слюсарь: силы ПВО отразили атаку ВСУ в Каменске и Шахтах Ростовской области

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Источник: Аргументы и факты

В ночь накануне в Ростовской области была отражена атака беспилотников, предпринятая Вооружёнными силами Украины.

Как следует из сообщения губернатора Юрия Слюсаря, опубликованного в его Telegram-канале, системы противовоздушной обороны успешно сбили вражеские БПЛА над Каменском, Шахтами, а также в Миллеровском, Матвеево-Курганском и Красносулинском районах.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате атаки зафиксировано не было.

Днем ранее в Курской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.