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Лукашенко: успешная реализация космических проектов подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня мы отмечаем День космонавтики. 12 апреля 1961 года для человечества началась новая эра в изучении Вселенной. И с первых шагов на этом пути отечественные ученые, инженеры и конструкторы вносят значимый вклад в мирное освоение космоса. Мы по праву гордимся нашими земляками-космонавтами — Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким и первым космонавтом суверенной Беларуси Мариной Василевской», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси успешно реализуется ряд космических проектов. «Мы создаем новые спутники, самое современное оборудование, осуществляем подготовку собственных кадров, что подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны. Уверен, и впредь космическая отрасль будет поступательно развиваться, являясь драйвером национальной экономики», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира, новых свершений на благо Родины.