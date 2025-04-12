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Минобороны: За ночь средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над регионами России

Украинские БПЛА сбиты минувшей ночью над Курской, Орловской, Ростовской и Белгородской областями, а также Краснодарским краем.
Источник: Комсомольская правда

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены сразу на несколько регионов России. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили представители Министерства обороны РФ.

«За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Известно, что 18 украинских БПЛА ликвидированы над территорией Курской области, 13 — над Ростовской, по два — над Орловской и Белгородской и один дрон уничтожен над Краснодарским краем.

Как KP.RU писал ранее, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки ВСУ на регион.