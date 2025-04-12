Минобороны: За ночь средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над регионами России

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили 36 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены сразу на несколько регионов России. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили представители Министерства обороны РФ.
«За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Известно, что 18 украинских БПЛА ликвидированы над территорией Курской области, 13 — над Ростовской, по два — над Орловской и Белгородской и один дрон уничтожен над Краснодарским краем.
Как KP.RU писал ранее, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки ВСУ на регион.