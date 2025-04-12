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Reuters: США хотят взять под контроль трубопровод «Газпрома» на Украине

По данным издания, 11 апреля в Вашингтоне прошли переговоры с украинской стороной о передаче трубопровода.

США хотят взять под свой контроль трубопровод «Газпрома», который проходит через Украину в Европу, пишет Reuters.

«Одна из пасхалок, обнаруженная в документах, — требование Штатов, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод у российского энергетического гиганта “Газпром”», — говорится в материале.

Уточняется, что в пятницу, 11 апреля, в Вашингтоне прошли переговоры американской и украинской сторон по ресурсной сделке.

Напомним, украинский политик Владимир Зеленский прибыл в Белый дом с визитом 28 февраля. Предполагалось, что он подпишет с США соглашение по ресурсной сделке. Однако ситуация вышла из-под контроля. Американский лидер Дональд Трамп и Зеленский устроили перепалку из-за положения Украины в конфликте и нежелания ее экс-президента прекращать боевые действия. Зеленский не подписал договор и досрочно покинул Белый дом.

11 марта украинская сторона все-таки согласилась заключить соглашение с США о разработке минеральных ресурсов.

Позже со стороны американцев стали поступать сигналы о желании установить контроль и над энергетическими объектами на Украине. 20 марта глава Минэнерго США Крис Райт заявил в эфире телеканала Fox News, что американцы «не видят проблемы» в возможной передаче им атомных украинских электростанций. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп объяснил Зеленскому, что лучшим средством защиты энергетики Украины станет американское владение энергообъектами.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев прекратил транзит газа, чтобы втянуть Венгрию в конфликт.