Reuters: США хотят взять под контроль трубопровод «Газпрома» на Украине

Напомним, украинский политик Владимир Зеленский прибыл в Белый дом с визитом 28 февраля. Предполагалось, что он подпишет с США соглашение по ресурсной сделке. Однако ситуация вышла из-под контроля. Американский лидер Дональд Трамп и Зеленский устроили перепалку из-за положения Украины в конфликте и нежелания ее экс-президента прекращать боевые действия. Зеленский не подписал договор и досрочно покинул Белый дом.