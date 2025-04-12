Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз», — указал он.
Полищук напомнил, что попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в сутки.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд Москвы и Вашингтона, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает безопасность судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.