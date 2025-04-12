Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз», — указал он.