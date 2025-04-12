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Киев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Киев с момента достижения договоренности о моратории на удары по объектам энергетики нарушил его более 60 раз, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Источник: © РИА Новости

«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США, а затем поддержан Зеленским. С момента достижения этой договоренности украинская сторона нарушила его более 60 раз», — указал он.

Полищук напомнил, что попытки ударов по российским энергетическим объектам предпринимаются ежедневно и по несколько раз в сутки.

Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд Москвы и Вашингтона, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.

Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает безопасность судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по сути, и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.