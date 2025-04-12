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МИД России высказался о «воюющих на Украине китайцах»

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг информацию о том, что граждане Китая участвуют в военных действиях на Украине. Он подчеркнул, что такие заявления являются неправдой.

В МИД РФ заявили, что граждане Китая не воюют на Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг информацию о том, что граждане Китая участвуют в военных действиях на Украине. Он подчеркнул, что такие заявления являются неправдой.

«Я могу сказать, что это полная неправда, мягко говоря. Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию на Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это», — заявил Руденко в разговоре с ТАСС.

Подтверждение этой позиции также поступило из Министерства иностранных дел Китая. Накануне в ведомстве заявили, что КНР не отправляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине и призывает своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия.