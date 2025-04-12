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Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Поставки ракет системы Taurus на Украину приведут к эскалации конфликта, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

Источник: AFP 2023

«Это было бы эскалацией. Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», —сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты.

«Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта», — резюмировал Нечаев.

В марте стало известно, что большинство немцев (64 процента) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.