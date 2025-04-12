Посол России в ФРГ предупредил о последствиях поставок Taurus на Украину

«Это было бы эскалацией. Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения», —сказал он.
Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты.
«Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта», — резюмировал Нечаев.
В марте стало известно, что большинство немцев (64 процента) высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.