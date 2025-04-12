Госсекретарь США Рубио поддержал Уиткоффа в соцсети X после встречи с Путиным

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио поделился в социальной сети X комментарием американской политической активистки Лоры Лумер, в котором она выражает своё восхищение работой Стивена Уиткоффа — специального посланника президента США Дональда Трампа.
Лумер отмечает, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров и освобождения заложников, чем кто-либо из его критиков.
Рубио отметил публикацию Лумер отметкой «100%» в одном из своих профилей в социальной сети X.
В пятницу утром в Россию с деловым визитом прибыл Уиткофф. В Президентской библиотеке состоялась его встреча с российским лидером. Переговоры длились почти пять часов.
Официальная цель встречи была заявлена заранее: Дмитрий Песков и представители Кремля сообщили, что стороны обсуждали «аспекты урегулирования ситуации на Украине». Это звучит официально, но на самом деле всё не так просто. Москва хочет подчеркнуть, что она готова к перемирию, но есть некоторые условия, без которых прекращение военных действий невозможно.