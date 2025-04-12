Госсекретарь США Рубио поддержал Уиткоффа в соцсети X после встречи с Путиным

Официальная цель встречи была заявлена заранее: Дмитрий Песков и представители Кремля сообщили, что стороны обсуждали «аспекты урегулирования ситуации на Украине». Это звучит официально, но на самом деле всё не так просто. Москва хочет подчеркнуть, что она готова к перемирию, но есть некоторые условия, без которых прекращение военных действий невозможно.